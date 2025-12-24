Sivas'ta Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 14 Öğrenci Yaralı

(ANKARA) - Sivas'ta buzlanma nedeniyle yan yatan öğrenci servisinde 14 öğrenci ve şoför yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek, tedavilerin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.45 sıralarında, Sivas Alahacı köyünden Yıldız beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisi, buzlanma nedeniyle yan yattı.

Kazada yaralanan 14 öğrenci ile servis şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından Sivas Numune Hastanesi'ne giderek tedavileri devam eden yaralılar ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Şimşek, kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, öğrencilerin tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.