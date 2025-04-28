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Sivas'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sivas'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Şarkışla ilçesinde bir evin garajında dolaba sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, hidrolik makas kullanarak kurtardı. Kedinin sağlığı iyi durumda ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başı dolaba sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Polat Sokak'ta bir evin garajına giren kedinin başının dolaba sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımıyla dolabı keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kontrolleri yapılan ve durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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