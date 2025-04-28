Sivas'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başı dolaba sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Polat Sokak'ta bir evin garajına giren kedinin başının dolaba sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımıyla dolabı keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kontrolleri yapılan ve durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.