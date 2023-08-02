Sivas'ta Beton Mikseri Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri, otomobile çarptı. Kazada sürücü İsmail Bilgin ve yanındaki Makbule Keskin hayatını kaybederken, Savaş Çiftçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.