Sivas'ta Beton Mikseri Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri, otomobile çarptı. Kazada sürücü İsmail Bilgin ve yanındaki Makbule Keskin hayatını kaybederken, Savaş Çiftçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİVAS'ın Kangal ilçesinde beton mikserinin otomobile çarptığı kazada sürücü İsmail Bilgin (70) ile yanındaki Makbule Keskin (65) hayatını kaybetti, Savaş Çiftçi (32) de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarındaki Kocakurt mevkisinde yaşandı. Savaş Çiftçi'nin kullandığı 58 DT 983 plakalı beton mikseri, İsmail Bilgin'nin kullandığı 77 AH 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Bilgin ile yanındaki Makbule Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü de yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.