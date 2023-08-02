Sivas'ta Beton Mikseri Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü İsmail Bilgin (70) ile yanındaki Makbule Keskin (65) hayatını kaybetti. Kazada mikser sürücüsü Savaş Çiftçi (32) de yaralandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü İsmail Bilgin (70) ile yanındaki Makbule Keskin (65) hayatını kaybetti. Kazada mikser sürücüsü Savaş Çiftçi (32) de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarındaki Kocakurt mevkisinde meydana geldi. Savaş Çiftçi'nin kullandığı 58 DT 983 plakalı beton mikseri, İsmail Bilgin'nin kullandığı 77 AH 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Bilgin ile yanındaki Makbule Keskin, hayatını kaybetti. Diğer sürücü de yaralandı. Yaralı Savaş Çiftçi, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.