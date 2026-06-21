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Balık tutmak için evinden çıkan kişi ırmak kenarında ölü bulundu

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Sivas'ta balık tutmak için evinden ayrılan 29 yaşındaki işçi A.U., Kızılırmak kenarında cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta balık tutmak için evinden ayrılan kişi, Kızılırmak kenarında ölü bulundu.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) fabrikasında işçi olarak çalışan A.U. (29) dün sabah saatlerinde balık tutmak için evinden ayrıldı. Bir müddet sonra eşinden haber alamayan Ö.U. (26), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ekipleri yaptıkları arama sonunda A.U'nun cansız bedenini, İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyü yakınlarında Kızılırmak kenarında buldu.

A.U'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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