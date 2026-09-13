Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EAU 937 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan V.Y. (23), Y.C. (22) ve E.D. (23) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA