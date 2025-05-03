Sivas'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Sivas'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü T.K. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesin de aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

T.K. (54) yönetimindeki 53 AE 462 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolu Gürçayır beldesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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