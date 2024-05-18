Sivas'ta ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
A.O.K. (68) idaresindeki plakasız ATV, ilçeye bağlı Tavza köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi S.K. (68), Doğanşar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.O.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.