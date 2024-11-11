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Sivas'ta Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Sivas'ta Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi
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Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ü anmak amacıyla bir konser düzenledi. Konserde, yapay zeka ile Atatürk'ün sesiyle seslendirilen 'İki Keklik' türküsü ve Aşık Veysel'in eserleri gibi çeşitli türküler icra edildi.

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu (THM) "Atatürk'ü Anma" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ilk olarak yapay zeka ile Atatürk'ün kendi sesiyle seslendirilmiş İki Keklik türküsüne eşlik etti.

Daha sonra ses sanatçıları, solo ve koro halinde Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt, Rumeli, Selanik ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceyhan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Cem İnan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, TMO Baş Müdürü Mustafa İspirli, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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