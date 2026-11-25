Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" konulu konferans düzenlendi.

Sivas Valiliği koordinesinde, Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneğince Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarih boyunca farklı kültürlerin, düşüncelerin ve gönüllerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Birlikte yaşamanın, yalnızca aynı şehirde, aynı mahallede veya aynı sokakta bulunmak olmadığını belirten Şimşek, "Birbirimizi anlamak, farklı düşüncelere saygı göstermek, sevinçlerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşarak ortak bir gelecek inşa edebilmektir. Bizler, bu anlayışın en güzel örneklerini asırlardır Anadolu topraklarında görüyoruz." dedi.

Anadolu'nun farklı inançların, kültürlerin ve düşüncelerin bir arada yaşadığı, hoşgörünün, kardeşliğin ve dayanışmanın kök saldığı kadim bir medeniyet coğrafyası olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'den Mevlana'ya, Yunus Emre'den Aşık Veysel'e kadar nice gönül insanının bizlere bıraktığı miras, insanı anlamak, farklılıklara saygı göstermek ve gönüller arasında köprüler kurmaktır. Bugün üzerinde konuşacağımız 'aslan ile ceylan' metaforu da bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Aslan gücü, mücadeleyi ve insanın hayata tutunma iradesini temsil ederken ceylan merhameti, vicdanı ve insan ruhunun inceliğini temsil etmektedir. Bu iki farklı yönü bir arada tutan ise akleden kalptir. Çünkü insanı değerli kılan yalnızca güçlü olması değil, sahip olduğu gücü vicdanla, aklı merhametle ve iradeyi adaletle buluşturabilmesidir."

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ceylan ise Hacı Bektaş Veli'nin aslanlarla ceylanları dost kılan kucağında buluştuklarını ifade etti.

Bu kucağın Anadolu olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bu kucak bizim gerçek olan yurdumuzdur. Daha da ötesi her birimiz içimizde taşıdığımız hırslarımızla ve merhamet duygumuzla o ceylanla aslanın ta kendisiyiz." diye konuştu.

"Bunlar aslında bir zıtlık değil, bir araya gelmenin sembolüdür"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi-Bektaşi Kültürü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlgar Bahurlu da ceylanın Alevilikte yol gösterici, rehber ve kutsal bir yola girmenin simgesi olarak gösterildiğini dile getirdi.

Aslan ve ceylan gibi iki simgenin Hacı Bektaş Veli'nin kucağında bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Bahurlu, "Bir tarafta güç, diğer tarafta zayıflık vardır. Naiflik ve heybeti temsil ediyor. Bunlar aslında bir zıtlık değil, bir araya gelmenin sembolüdür." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek moderatörlüğünde düzenlenen konferansa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, il protokolü, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA