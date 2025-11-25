Sivas'ta 'Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi' Programı Gerçekleştirildi

Sivas'ta, Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından "Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi" adlı program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kurulan Sivas Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği programda, "Benim Adım Öğretmen, Öğretmene Varamadım" eserlerini ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Sivas Maarif Halk Dansları Topluluğu, Sivas ve Artvin yörelerinin oyunlarını sergiledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.