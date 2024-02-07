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Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Sivas'ta meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı ve 2'si sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SİVAS'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil ile ambulans sürücüsü ve sağlık personeli Dilek Özmeşe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Özbilgin'i bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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