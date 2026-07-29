Sivas'ta ahırdan kaçan büyükbaş hayvan 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde ahırdan kaçan angus türü büyükbaş hayvan, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ahmet Başyurt Mahallesi'nde bir ahırdan kaçan hayvan, Zara İlçe Stadı'na girdi.

Personelin ihbarı üzerine bölgeye Zara Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sakinleştirici iğne ve halatla yakalamaya çalıştıkları hayvan bölgeden kaçtı.

Daha sonra Kanlıçayır mevkisinde bir ahırın bahçesinde sıkıştırılan angus, halatla bağlanarak araca yüklenmek istendiği sırada tekrar kaçmaya başladı.

Bölgedeki bir binanın girişinde sıkıştırılan boğa, kamyonete bindirilmek istenirken bir kez daha kaçtı.

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan ve bir direğe bağlanan hayvan, yorgunluktan saman yığınlarının üzerine yığıldı.

Ekipler, kovalamaca ve sakinleştirici iğnelerin etkisiyle bitkin düşen boğayı araca yükleyerek sahibine teslim etti.

Kaynak: AA