Haberler

Sivas'ta ahırdan kaçan büyükbaş hayvan 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Sivas'ta ahırdan kaçan büyükbaş hayvan 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde ahırdan kaçan angus türü büyükbaş hayvan, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde ahırdan kaçan angus türü büyükbaş hayvan, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ahmet Başyurt Mahallesi'nde bir ahırdan kaçan hayvan, Zara İlçe Stadı'na girdi.

Personelin ihbarı üzerine bölgeye Zara Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sakinleştirici iğne ve halatla yakalamaya çalıştıkları hayvan bölgeden kaçtı.

Daha sonra Kanlıçayır mevkisinde bir ahırın bahçesinde sıkıştırılan angus, halatla bağlanarak araca yüklenmek istendiği sırada tekrar kaçmaya başladı.

Bölgedeki bir binanın girişinde sıkıştırılan boğa, kamyonete bindirilmek istenirken bir kez daha kaçtı.

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan ve bir direğe bağlanan hayvan, yorgunluktan saman yığınlarının üzerine yığıldı.

Ekipler, kovalamaca ve sakinleştirici iğnelerin etkisiyle bitkin düşen boğayı araca yükleyerek sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi

Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi
Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP, o ilçeyi 25 yıl aradan sonra almıştı, yine kaybetti
İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

Trump'ı çileden çıkardılar: Onların canına okuyacağız
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf