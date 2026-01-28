Haberler

Sivas'ta kar nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumlara öncelik vererek yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 91 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

