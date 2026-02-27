Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 597 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 597 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.