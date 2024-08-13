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Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Sivas'ta saat 10:33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.

Üçüncü derece deprem kuşağında yer alan Sivas'ta vatandaşlar yeni güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara bulunuyor.

Sivaslılar saat 10.33'te hissettiği sarsıntıyla kendini sokağa attı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Ekipler, kontrol amaçlı sahaya inerken yetkili birimlere ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı. Vatandaşlar, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Deprem Sivas Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Furkan Yiğit Çaykara:

4.1 e göre çok salladı

2
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isa yatar:

Ahir zamanda depremler çoğalacak tır

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Emrah KOCA:

Sivaslı arkadaşlar durum nedir bilgi verebilir misiniz.

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isa yatar:

Yüzeye yakın ondandır

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Sihirbazın Çırağı:

Sismologlar, Deprem Bilimciler daha büyük ölçekli bir deprem ardından gerçekleşinceye kadar küçük ölçekli depreme Öncü demezler. Bir depreme öncü sıfatını yüklemeleri için bu şarttır. Bir depremin ardından kendisinden daha büyük bir depremin henüz gerçekleşmemiş olması o daha büyük depremi tetikleyecek olan öncü bir deprem olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Depremde istemedikleri iki şey vardır birisi panik ve ikincisi hijyenin ortadan kalkması ve deprem bilimcilerin rolü budur lak lak maaşı.

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