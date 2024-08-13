Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Üçüncü derece deprem kuşağında yer alan Sivas'ta vatandaşlar yeni güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara bulunuyor.

Sivaslılar saat 10.33'te hissettiği sarsıntıyla kendini sokağa attı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Ekipler, kontrol amaçlı sahaya inerken yetkili birimlere ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı. Vatandaşlar, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı.