Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O. ve S.O. operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.