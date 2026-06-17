Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O. ve S.O. operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer