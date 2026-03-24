Sivas'ta 186 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Sivas'ta 186 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu bir araçta 186 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 186 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçe girişindeki uygulama noktasında 1 aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, çuvalların içerisinde poşetler halinde 186 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.O. hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
