Sivas'ta bir çocuk, babası ve ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini yaraladı

Sivas'ta 15 yaşındaki bir çocuk, babası ve ağabeyini tabancayla öldürdü, babaannesi ağır yaralandı. Olayın faili gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, tabancayla vurulan baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde silahla yaralanma ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde baba S.Y. ile oğlu M.Y'nin hayatını kaybettiği, babaanne N.Y'nin ise yaralandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Olayın faili olan, suça sürüklenen çocuk U.B.Y. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
