Sivas'ta 1000 Balya Saman Yangını
Sivas'ın Karalı köyünde açık alanda istiflenmiş olan 1000 balya saman, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sivas'ta çıkan yangında, 1000 balya saman yandı.
Merkeze bağlı Karalı köyünde açık alanda istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1000 balya saman yandı.