Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Koyulhisar İlçe Jandarma ve Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Gökdere köyü yakınlarında Ö.F.S. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 10 düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

