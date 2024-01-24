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Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

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Sivas'ta meydana gelen zincirleme kazada, 10 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turan Özer yönetimindeki 58 ADL 171 plakalı otomobile arkadan gelen 3 araç çarptı. Olayı fark edip duramayan 6 araç da kazaya karıştı. Kazada, Ahmet Turan Özer yaralandı. Özer, Numune Hastanesi'nde tedaviye alınırken, araçlarda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivasspor Erzincan Sivas Trafik Kazaları Güncel Haberler

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