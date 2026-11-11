Sivas Suşehri'nde tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'nde tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gümüştaş köyü kavşağında tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralanan kişi Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Y.G. yönetimindeki 58 AHM 710 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 CYN 472 plakalı tanker Gümüştaş köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.G, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA