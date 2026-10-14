Sivas Suşehri'nde samanlık yangını 3 eve sıçradı, 30 tavuk telef oldu

Sivas Suşehri'nde samanlık yangını 3 eve sıçradı, 30 tavuk telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Elmaseki köyünde bir samanlıkta çıkan yangın, bölgedeki 3 eve sıçradı. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla söndürdüğü yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 evde hasar oluştu ve 30 tavuk telef oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangın 3 ev ve bir samanlıkta hasara yol açtı, 30 tavuk telef oldu.
Elmaseki köyünde Yakup Toptaş ve Selim Toptaş'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın samanlığın bulunduğu bölgedeki 3 eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makinesi yardımıyla söndürdüğü yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, 3 evde de hasar oluştu.
Yangın nedeniyle samanlıkta bulunan 30 tavuk da telef oldu.
Kaynak: AA