Sivas Suşehri'nde samanlık yangını 3 eve sıçradı, 30 tavuk telef oldu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangın 3 ev ve bir samanlıkta hasara yol açtı, 30 tavuk telef oldu.

Elmaseki köyünde Yakup Toptaş ve Selim Toptaş'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın samanlığın bulunduğu bölgedeki 3 eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi yardımıyla söndürdüğü yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, 3 evde de hasar oluştu.

Yangın nedeniyle samanlıkta bulunan 30 tavuk da telef oldu.

Kaynak: AA