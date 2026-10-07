Sivas Suşehri'nde operasyonda 107 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Sivas Suşehri'nde operasyonda 107 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, kullanmak için uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan zanlının ev, iş yeri ve aracında 107 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından kaydı bulunan M.O.B'nin ikametinde, iş yerinde ve aracında arama yapan ekipler, 107 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
M.O.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.