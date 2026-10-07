10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüsle bağlantılı I.R., Fatih'te eşiyle yakalandı

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İnterpol tarafından aranma kaydı bulunan ve 10 cinayet ile 11 cinayete teşebbüs suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen I.R., İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında yurda giriş yasağı bulunan I.R.'nin Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin Fatih'te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda I.R. ve eşi olduğu anlaşılan V.R. gözaltına alındı.

I.R.'nin üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmasının ardından, her iki kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı