Haberler

10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüsle bağlantılı I.R., Fatih'te eşiyle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüsle bağlantılı I.R., Fatih'te eşiyle yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnterpol tarafından aranan ve 10 cinayet ile 11 cinayete teşebbüsle bağlantılı olduğu belirlenen I.R., İstanbul Fatih'te eşi V.R. ile yakalandı. I.R.'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi; çift hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

İnterpol tarafından aranma kaydı bulunan ve 10 cinayet ile 11 cinayete teşebbüs suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen I.R., İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında yurda giriş yasağı bulunan I.R.'nin Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin Fatih'te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda I.R. ve eşi olduğu anlaşılan V.R. gözaltına alındı.

I.R.'nin üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmasının ardından, her iki kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un kuzeyindeki iki baraj kurumak üzere! Papuçdere'de doluluk yüzde 2,55'e düştü

İki baraj kurumak üzere! Birinde su yüzde 3'ün altına indi
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"