Sivas Suşehri'nde hafif ticari araç şarampole devrildi, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Oğuzhan Yüksel'in kontrolünü kaybettiği 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç, yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Eymen Efe Yüksel, Atakan Kuzpınar, Umut Emin Kaya ve Hasan Can Ekinci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eymen Efe Yüksel, Umut Emin Kaya ve Hasan Can Ekinci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı