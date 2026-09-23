Sivas Şarkışla'da İlköğretim Haftası programı Gürçayır'da düzenlendi

Sivas Şarkışla'da İlköğretim Haftası programı Gürçayır'da düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Gürçayır beldesinde program düzenlendi. Programa Kaymakam, belediye başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve protokol üyeleri katıldı; öğrenciler gösteri sundu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Gürçayır beldesindeki programa, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ile ilçe protokolü katıldı.
Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaynak: AA