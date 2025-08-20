Sivas Numune Hastanesi'nde Yeni İdari Bina İnşaatına Başlandı

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hastane yerleşkesinde yapımına başlanan yeni idari bina hakkında bilgi verdi.

Fidan, yaptığı açıklamada, yeni yapılan binanın hem idari hem de tıbbi hizmet süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Hastanenin mevcut fiziki yapısını daha verimli kullanmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni idari bina inşaatına başladıklarını ifade eden Fidan, binanın tamamlanmasıyla C blok zemin kat ve 1. katta yer alan hastane yöneticiliği ve idari birimlerin yeni binaya taşınacağını kaydetti.

Fidan, mevcut alanların poliklinik ve diğer tıbbi hizmet birimlerinin kullanımına açılacağını dile getirerek, "Bu dönüşüm sayesinde poliklinik sayılarımızı artırmayı, hasta kabul kapasitemizi yükseltmeyi ve hizmet sunum alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, idari personelimizin daha modern ve işlevsel bir ortamda görev yapmasını sağlayacak bu yeni yapı, hastane yönetimi olarak karar alma ve uygulama süreçlerimizi de hızlandıracak. Sivaslı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, hastalarımızın memnuniyetini artırmak ve sağlıkta kalite çıtamızı yükseltmek adına attığımız bu adımın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.