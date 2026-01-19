Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Yolun kapalı kaldığı süre zarfında sürücüler, açılmasını sabırsızlıkla bekledi.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ulaş ilçesinde yaklaşık 5 saat kapalı kalan yolun açılmasını bekleyen sürücülerin geçişine izin verildi.
Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel