Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

SİVAS- Malatya kara yolu, bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas'ta aralıklı devam eden kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım aksadı.

Trafik ekipleri Ulaş ilçesi girişinde araçları bekletiyor. Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,