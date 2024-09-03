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Sivas Kongresi'nin 105. yılında Sivas Ağırlaması Halayı Çekildi

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Sivas'ta düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi tarafından Sivas Ağırlaması halayı çekildi.

SİVAS'ta, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi Sivas Ağırlaması halayını çekti.

Sivas Kongresi'nin 105'inci yılı kutlama etkinlikleri kentte düzenlenen çeşitli programlarla devam ediyor. Sivas Valiliği ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi tarafından halay çekildi. Halk oyunları ekiplerinden oluşan gruplar davul ve zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması halayı çekti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da birlikte Sivas yöresine ait halaylar çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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