Tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ağır tonajlı olmayan araçların ulaşımına açıldı
Tipi nedeniyle kapalı olan Sivas-Kayseri kara yolunda, karayolu ekiplerinin çalışmaları sonucunda ağır tonajlı olmayan araçların geçişine izin verildi. Ekipler, sürücüleri güvenli bir şekilde kent merkezlerine yönlendirmeye devam ediyor.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücüleri geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel