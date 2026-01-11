Haberler

Tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ağır tonajlı olmayan araçların ulaşımına açıldı

Tipi nedeniyle kapalı olan Sivas-Kayseri kara yolunda, karayolu ekiplerinin çalışmaları sonucunda ağır tonajlı olmayan araçların geçişine izin verildi. Ekipler, sürücüleri güvenli bir şekilde kent merkezlerine yönlendirmeye devam ediyor.

Tipi nedeniyle kapanan Sivas- Kayseri kara yolu, ağır tonajlı olmayan araçların ulaşımına açıldı.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücüleri geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu kısmen açılan yolda ağır tonajlı olmayan araçların geçişine izin veriliyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

