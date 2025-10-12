Haberler

Sivas Karayolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Sivas Karayolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Güncelleme:
Sivas karayolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar kayarak ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyor.

Sivas karayolunun Kızıldağ mevkisinde kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Özellikle ağır tonajlı araçların kar nedeniyle kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede etkili olan yağmurun ardından yaşanan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde ulaşımı aksattı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan özellikle ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak ulaşımın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

