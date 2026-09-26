Haberler

Sivas Kangal'da köylüler 50 yıllık okulu imeceyle yeniledi, halayla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Kangal'da köylüler 50 yıllık okulu imeceyle yeniledi, halayla kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 50 yıllık atıl köy okulu ve lojmanı, köylülerin imece usulü çalışmasıyla yenilendi. İç ve dış sıvaları, kapı ve pencereleri yenilenen binanın çok amaçlı salon olarak kullanılması planlanıyor; köylüler halay çekerek kutladı.

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde atıl durumdaki köy okulu binası ve lojmanı, köylülerin imece usulü çalışmasıyla yenilendi. Binanın onarımını tamamlayan köylüler, çalışmaların ardından okul bahçesinde halay çekerek kutlama yaptı. Köy muhtarı Erdoğan Yılmaz, "Burası atıl bir şekilde duruyordu. Biz de yetkililerden iznimizi aldık. Eski okulumuzu baştan aşağı tadilatını yaptık" dedi.

Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde uzun yıllardır kullanılmayan 50 yıllık köy okulu binası ve lojmanı, köylülerin girişimiyle yeniden değerlendirildi. Muhtar Erdoğan Yılmaz'ın gerekli izinleri almasının ardından başlatılan çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi. Köylüler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında binanın iç ve dış sıvaları yenilenirken, kapı ve pencereleri de değiştirildi. Sağlam durumda olduğu belirtilen bina, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanılabilir hale getirildi. Onarımı tamamlanan okul ve lojmanının sosyal ve kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon olarak kullanılması planlanırken, binanın önündeki bahçenin de köyde düzenlenecek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından köylüler okulun önünde bir araya geldi. Yapılan yenilemenin mutluluğunu yaşayan köylüler, müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

'HERKES ELİNDEN GELEN YARDIMI ESİRGEMEDİ'

Erdoğan Yılmaz, "Burası atıl bir şekilde duruyordu. Biz de yetkililerden iznimizi aldık. Fiziki yapısını değiştirmeden tadilatına başladık. Köyümüzde gerekli toplantıları yaptık. Eski okulumuzu baştan aşağı tadilatını yaptık. Maddi, manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Okulumuzun pencereleri kapıları ve mutfak dolapları yapıldı. Şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Kangal esnafından herkes elinden gelen yardımı esirgemedi. Bu konuda herkesin eline ve emeğine sağlık. Köylüler olarak atıl durumda olan bir okulu bu hale getirdik. Herkes elinden gelen gayreti sarf etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahada güvenlik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

Ünlü oyuncu mekanda gözyaşlarına hakim olamadı! Sonrası daha da ilginç
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

Maça damga vuran anlar!
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı