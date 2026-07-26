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Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen genel kurula, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Said Demir, İHH İnsani Yardım Vakfı 3. Bölge Koordinatörü Kağan Karabulut ve İHH İnsani Yardım Vakfı Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Enes Arıkan katıldı.

Başkan Fatih Altun, göreve geldiği 5 aylık dönemi değerlendirerek, yapılan çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Enes Arıkan da kurumsal ilişkilerin İHH İnsani Yardım Vakfı açısından önemine değindi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Kaynak: AA
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