Zara'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü tören alanında İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.
Caran'ın daha sonra makamda tebrikleri kabul etmesinin ardından Zara Merkez Camisinde mevlit programı düzenlendi.
Törene, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özel