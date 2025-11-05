Haberler

Sivas'ın Zara İlçesinde Kızılay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sivas'ın Zara İlçesinde Kızılay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından yapılan etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara Türk bayrağı ve Kızılay bayrağı dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından ilçe merkezindeki Zara Anadolu Lisesi, Atatürk Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere ve katılımcılara Kızılay'ın kuruluşu, tarihsel gelişimi, faaliyet alanları ve hizmetleri, kan vermenin önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programlar kapsamında Kızılay gönüllüsü neler yapar, kanın yolculuğu, nesiller değişir, Kızılay tarihi kısa film ve animasyon gösterimleri izletildi. Etkinliklerde katılımcılara Türk bayrağı, Kızılay bayrağı, Kızılay gönüllüsü rozeti ve kol bandanası dağıtıldı.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğinde 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' mottosuyla okullarımızda Kızılay Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda biz de Zara Temsilciliği olarak okullarımızda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.