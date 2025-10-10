Sivas'ın Zara ilçesinde 38. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde 38. Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından gösteri sergilendi.

Ahilik kuşağı bağlama geleneğinin canlandırıldığı programda öğrenciler Ahiliği konu alan ata sözleri ve kıssaları tiyatro gösterisi ile sahneledi.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahilik geleneğinin dayanışma, dürüstlük ve emeğe verilen değerin sembolü olduğunu vurgulayarak, emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğe Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, ilçe protokolü, mesleki oda ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.