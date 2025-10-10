Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde 38. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde 38. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Ahilik geleneği etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler, tiyatro gösterisi ile Ahilik konulu ata sözleri ve kıssaları sahneledi. Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahilik'in değerlerine vurgu yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 38. Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından gösteri sergilendi.

Ahilik kuşağı bağlama geleneğinin canlandırıldığı programda öğrenciler Ahiliği konu alan ata sözleri ve kıssaları tiyatro gösterisi ile sahneledi.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahilik geleneğinin dayanışma, dürüstlük ve emeğe verilen değerin sembolü olduğunu vurgulayarak, emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğe Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, ilçe protokolü, mesleki oda ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.