Sivas'ın Suşehri İlçesinde Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Suşehri İlçesinde Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen bir otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.A. yönetimindeki 34 EB 6680 plakalı otomobil, Suşehri ilçesi D-100 kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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