Sivas'ın Suşehri ilçesinde 700 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in girişimleriyle Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı. Bot, mont, pantolon, gömlek, kazak, bere ve şapkadan oluşan giysi paketleri dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in girişimleri ve Türk Kızılay Suşehri Şubesi organizasyonunda, Türk Kızılay İstanbul Şubesi tarafından ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, bot, mont, pantolon, gömlek, kazak, bere ve şapkadan oluşan giysi paketleri gönderildi.

Belediye hizmet binası önünde yapılan törene katılan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de 2016 yılından bugüne kadar bu tür organizasyonu yaptıklarını belirterek, okul idareleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi dağıtıldığını dile getirdi.