Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Özel İdaresini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarı, "Yaz sezonunda köylerdeki yol ve altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri de kış aylarında köylerde olası kar yağışından kaynaklı ulaşım sorunu yaşanılmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ve çalışanları kışa hazır." dedi.