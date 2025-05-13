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Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Yol Onarım Çalışmaları Başladı

Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Yol Onarım Çalışmaları Başladı
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Akıncılar Belediyesi, ilçe genelindeki bozuk yolları onarmak için yol yapım ve yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, hizmetlerin eşitlik anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

????Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri yol onarım çalışması başlattı.

???Akıncılar Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda meydana gelen bozulmaların giderilmesi ve trafiğin daha güvenli hale gelmesi için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı açıklamada, belediyeye ait araç, ekipman ve personelle, planlama dahilinde bozuk yolları onardıklarını söyledi.

İlçe halkına daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Sevinç, "Çalışmalarımızı eşit hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yol yapım hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek. Yeni yollarımızı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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