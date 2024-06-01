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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar onarıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bulunan festival alanında yer alan kamelyalar, belediye ekipleri tarafından onarıldı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşların rahatı için çalıştıklarını belirterek, sözlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar belediye ekipleri tarafından onarıldı.

İlçede festival alanında bulunan kamelyalardan yıprananları, Belediye Başkanı Murat Sevinç'in talimatıyla onarıldı.

Sevinç, vatandaşların rahatı için çalıştıklarını belirterek, "Göreve gelirken vatandaşlara hizmet sözü vermiştik. Sözlerimizi tek tek yerine getirmeye başladık. Bize güvenenleri mahçup etmeme adına gece gündüz çalışıcağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sevinç Akıncılar Sivas Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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