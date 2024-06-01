Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar onarıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar belediye ekipleri tarafından onarıldı.

İlçede festival alanında bulunan kamelyalardan yıprananları, Belediye Başkanı Murat Sevinç'in talimatıyla onarıldı.

Sevinç, vatandaşların rahatı için çalıştıklarını belirterek, "Göreve gelirken vatandaşlara hizmet sözü vermiştik. Sözlerimizi tek tek yerine getirmeye başladık. Bize güvenenleri mahçup etmeme adına gece gündüz çalışıcağız." dedi.