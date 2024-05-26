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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sel felaketi sonrası temizlik çalışması başlatıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı. Akıncılar Belediyesi ekipleri, selin etkilediği mahallelerde çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasar tespit çalışmalarının ardından onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede dün yaşanan selden etkilenen Gönen, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde Akıncılar Belediyesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Sevinç, "Cadde ve sokaklarımızda hasar tespit çalışmaları AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldıktan sonra en kısa zamanda inşallah onarım çalışmalarına başlayacağız. İlçemize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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