Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri, parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede doğal gaz ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara parke döşemeye başladıklarını söyledi.

Belediye parke üretim tesisinde ortalama 35 bin metrekare parke taşı üretimi yaptıklarını belirten Sevinç, "İlçemizde ana yolların yanı sıra, ara sokaklarda hem trafik akışını düzenlemeyi hem de yayaların güvenliğini artırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladık." dedi.

Sevinç, yıl sonuna kadar ilçenin tamamında parke döşeme çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.