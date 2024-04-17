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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Yeni seçilen muhtarlara ve görevine devam eden muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Açıkbaş, yeni seçilen muhtarlara ve görevine devam eden muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Toplantıya Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Akıncılar Sivas Kamu Politika Güncel Haberler

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