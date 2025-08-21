Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mevlit programı düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Ortaköy muhtarlığı ve Ortaköy Köy Derneği tarafından mevlit okutuldu.

Mevlit programına, Gölova Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Kahveci, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından emeği geçenlere plaket takdim edildi.