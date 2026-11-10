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Sivas’ın 150 yıllık tarihine ışık tutan albüm-arşiv kitabı yayımlanacak

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Sivas’ın 150 yıllık tarihine ışık tutan albüm-arşiv kitabı yayımlanacak
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Turgay Kural’ın hazırladığı “Sivas’ın Kayıp Zamanları 1875-1964” adlı albüm-arşiv kitabı, Sivas Hafıza Merkezi Yayınları’ndan çıkacak. Kitap, 50 tarihi olayı bilinmeyen fotoğraf ve belgelerle ele alarak kentin yaklaşık 150 yıllık hafızasını gün yüzüne çıkarıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü akademisyenlerinden Fotoğraf Tarihi Uzmanı Öğretim Görevlisi Turgay Kural, kişisel koleksiyonunda bulunan tarihi eser ve belgeleri bir araya getirerek " Sivas'ın Kayıp Zamanları 1875-1964" adlı albüm-arşiv kitabını hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın yaklaşık 150 yıllık tarihine ışık tutan eser, kentin Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait bugüne kadar yayımlanmamış, arşivlerde yer almayan çok sayıda önemli belgeyi gün yüzüne çıkarıyor.

Kural'ın kişisel koleksiyonunda bulunan fotoğraflar, arşiv belgeleri, yazışmalar, tarihi mektuplar ve hatıra mendilleri gibi dönemin izlerini taşıyan materyaller, kitap aracılığıyla bir araya getirilerek Sivas'ın kültürel ve tarihsel hafızasına kazandırılıyor.

Geniş bir fotoğraf koleksiyonunu da içeren kitapta, Sivas'ın harp yıllarında ve erken Cumhuriyet döneminde yaşadığı önemli gelişmeler ele alınıyor.

Devlet erkanının farklı tarihlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerden kentte düzenlenen merasimlere, açılışlardan toplumsal ve sosyolojik olaylara kadar pek çok tarihi kesit, daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar ve farklı yönleriyle okuyucuyla buluşuyor.

Toplam 50 farklı tarihi olayı, bilinmeyen fotoğraflar ve arşiv belgeleri eşliğinde ele alan " Sivas'ın Kayıp Zamanları 1875-1964", fotoğraf albümü olmanın da ötesine geçerek kentin geçmişine ışık tutan önemli bir kent belleği çalışması niteliği taşıyor.

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi Yayınları tarafından yayımlanacak eser, kentin tarihsel mirasının korunmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına ve Sivas'ın bilinmeyen geçmişinin gün yüzüne çıkarılmasına önemli katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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