Sivas İmranlı'da Sivas-Erzincan kara yolunda devrilen otomobilde 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.Ö. (56) yönetimindeki 12 AF 676 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. (50), A.Ö. (39), S.Ö. (62) ve F.T. (42) yaralandı.
Ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA